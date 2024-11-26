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Зеленский объявил о производстве "длинных" Нептунов: что известно о новых ракетах

Юрий Берендий
26 ноября 2024, 03:02
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Ракеты "длинный Нептун" украинского производства имеют дальность поражения 300 километров, что аналогично ракетам ATACMS указывает эксперт.
Зеленский объявил о производстве 'длинных' Нептунов: что известно о новых ракетах
Что известно о новых украинских ракетах "длинный" Нептун/ Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Снегирев:

  • У Украины есть 100 ракет "длинный" Нептун с дальностью поражения 300 километров
  • В 2016 году в Украине представили первые ОТРК "Гром-2" с дальностью поражения 500 км

Президент Украины во время одной из недавних пресс-цонференций заявил о наличии в Украине кроме дальнобойных ракет ATACMS собственного оружия под названием "длинный" Нептун. О дальности поражения этих ракет рассказал в интервью Главреду рассказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

""Длинный" Нептун имеет дальность 300 км. То есть фактически это тот же ATACMS. По информации из открытых источников, количество Нептунов - 100 единиц", - подчеркнул он.

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Отвечая на вопрос об оценке дальнобойных возможностей Украины, аналитик отметил, что обвинять Германию в непредоставлении ракет Taurus не стоит. Еще в 2016 году в Украине были представлены оперативно-тактические комплексы собственного производства "Гром-2", или "Сапсан", с дальностью поражения до 500 км, что фактически равно возможностям немецкого Taurus.

"Какие претензии к немцам, если с 2016 года эти Сапсаны до сих пор не стали на вооружение ВСУ? Времени было более чем достаточно", - указывает он.

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что прежде чем критиковать международных партнеров, следует обратить внимание на собственные недоработки. По его словам, вопрос заключается в том, почему Украина до сих пор не имеет достаточного количества таких средств, которые позволили бы самостоятельно действовать без ожидания разрешений на удары по территории России.

ракета Нептун инфографика
Что известно о ракете "Нептун" / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник Белого дома Джон Кирби подтвердил использование Украиной предоставленных США ракет ATACMS для ударов по объектам в Курской области России. Во время брифинга он отметил, что Украина имеет право применять эти ракеты для самозащиты в условиях крайней необходимости, и это уже реализуется в районе Курска и Курской области.

Первый удар ракетами ATACMS был нанесен по арсеналу в Брянской области. Военный аналитик Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", в интервью заявил, что это свидетельствует об отсутствии ограничений только на Курскую область, и Украина может использовать эти ракеты для ударов по всей территории России. По его словам, первоначальные сообщения были частью контролируемой информационной утечки.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC заявил, что Франция разрешила Украине применять ракеты большой дальности Storm Shadow/Scalp для ударов по территории России. Он подчеркнул, что в поддержке Украины не должно быть никаких "красных линий".

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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