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Зеленский оценил начало диалога с Путиным и рассказал о договоренностях

15 сентября 2020, 15:35

Президент напомнил о тысячах погибших в результате российской агрессии в Украине.

Зеленский,Путин
Владимир Зеленский рассказал об отношениях в Владимиром Путиным / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, какие у него отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом глава государства рассказал во время брифинга с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, трансляция которого велась в Facebook Офиса президента.

По словам президента, договоренности о режиме "тишины" на Донбассе и обмене пленными стали началом их диалога.

При этом Зеленский напомнил о 14 тысячах погибших в результате российской агрессии, а также об оккупации части территории Украины.

"Вы спросили, какие у нас отношения. К сожалению, мы потеряли это слово и потеряли значение этого слова между нашими странами. У нас раньше были прекрасные отношения, а сегодня 14 тысяч погибших, нет двух территорий нашей независимой страны", - заявил он.

Зеленский считает, что диалог с Путиным привел к перемирию на Донбассе, а также к обмену пленными.

"Я считаю, что это начало диалога, а по поводу отношений еще очень и очень рано говорить", - сказал он.

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Ранее Зеленский заявил, что в течение 10 дней должна состояться еще одна встреча советников глав государств "нормандского формата", после которой планируется саммит лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

  • 11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата". Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента Украины, советники поддержали призыв Киева принять исчерпывающие меры для продолжения устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.
  • Также участники встречи договорились, что представители Международного комитета Красного Креста до конца сентября получат доступ к украинским пленным в ОРДЛО.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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