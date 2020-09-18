Зеленский ответил на "зраду" о потере безвиза из-за смены главы САП

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский прокомментировать предположения о том, что Украина может потерять безвиз с Евросоюзом после решения Верховной Рады о назначении членов конкурсной комиссии по отбору на административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом глава государства рассказал во время общения со СМИ в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

По словам президента, он полностью поддерживает прозрачный процесс отбора будущего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Я не комментирую заявления украинских политиков, где нет их полномочий. То есть они не могут нам ни предоставлять безвиз, ни отбирать безвиз - это касается украинских политиков. Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает, что он "монарх Украины", "хозяин Украины", хотя у этого человека было 5 лет, чтобы показать и восстановить Украину и показать, что он может сделать для своего народа. Я на всю эту информацию не обращаю внимания", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, в украинской власти "нормальная коммуникация" с западными партнерами.

Он отметил, что "внимательно читал", что заявили западные партнеры на соответствующее решение парламента.

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"Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия прозрачно работала и выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мнения, полностью их поддерживаю, считаю, что по-другому не может быть", - сказал Зеленский.