Зеленский получит штраф за нарушение карантина

Главу государства наказали за посиделки в кофейне Хмельницкого.
Президент Владимир Зеленский получил штраф за нарушение карантинных ограничений во время его рабочей поездки в Хмельницкую область.
Журналистам о штрафных сакциях глава государства рассказал во время рабочей поездки в Чернигов.
"Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет, как на Хмельничине, выпишут мне штраф – и, в принципе, правильно сделали", — сказал президент.
Как сообщает пресс-служба МВД, по факту нарушения карантина Зеленским и другими чиновниками в Хмельницком были составлены административные протоколы. Правоохранители проанализировали ситуацию и установили, что владелец кофейни открыл зал для посетителей в тот период, когда по закону это бло запрещено в связи с карантинным нарушениями. Заведение возобновило работу, обслуживало посетитетей, в том числе президента и его окружение.
Материалы в отношении нарушителей будет рассматривать суд. В МВД напомнили, что нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан – от 17 до 34 тысяч гривен.
Напомним, в Хмельницком Зеленский заказал кофе за столиком внутри одной из кофеен.
Позже президент заявил о том, что готов заплатить штраф за посещение кафе во время карантина.
Затем Зеленский посетил город Каменец-Подольский Хмельницкой области в рамках двухдневного визита в регион и показал, что карантин не нарушил.