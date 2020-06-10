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Зеленский получит штраф за нарушение карантина

10 июня 2020, 18:27

Главу государства наказали за посиделки в кофейне Хмельницкого.

Зеленский
Зеленский будет оштрафован по всей строгости закона / УНИАН

Президент Владимир Зеленский получил штраф за нарушение карантинных ограничений во время его рабочей поездки в Хмельницкую область.

Журналистам о штрафных сакциях глава государства рассказал во время рабочей поездки в Чернигов.

"Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет, как на Хмельничине, выпишут мне штраф – и, в принципе, правильно сделали", — сказал президент.

Как сообщает пресс-служба МВД, по факту нарушения карантина Зеленским и другими чиновниками в Хмельницком были составлены административные протоколы. Правоохранители проанализировали ситуацию и установили, что владелец кофейни открыл зал для посетителей в тот период, когда по закону это бло запрещено в связи с карантинным нарушениями. Заведение возобновило работу, обслуживало посетитетей, в том числе президента и его окружение.

Материалы в отношении нарушителей будет рассматривать суд. В МВД напомнили, что нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан – от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, в Хмельницком Зеленский заказал кофе за столиком внутри одной из кофеен.

Позже президент заявил о том, что готов заплатить штраф за посещение кафе во время карантина.

Затем Зеленский посетил город Каменец-Подольский Хмельницкой области в рамках двухдневного визита в регион и показал, что карантин не нарушил.

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