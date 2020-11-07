Зеленский рассказал, когда Украина выйдет на границу с Россией в ОРДЛО

Владимир Зеленский посетил Луганскую область / president.gov.ua

Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил отделение инспекторов пограничной службы Рассыпное.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский ознакомился с тактико-специальными занятиями пограничников. Группа быстрого реагирования продемонстрировала отражение вооруженной провокации.

Президент также осмотрел образцы специальной техники - автомобили Казак-2, КрАЗ Кугуар, Land Rover и ознакомился с оборудованием специальной комплексной информационно-коммуникационной аппаратной, которая предназначена для обеспечения надежной связи в полевых условиях.

Зеленскому продемонстрировали образцы вооружения и приборы радиологического контроля у пограничников.

Также глава государства осмотрел помещение мобильного полевого госпиталя, рассчитанного на прием 60 пациентов.

В режиме видеосвязи глава государства заслушал доклады начальников пограничных отрядов.

Кроме того, Зеленский пообщался с пограничниками и вручил государственные награды.

Он отметил, что государственная граница - это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным. Поэтому, по его словам, нужно еще очень много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага.

"Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, которое продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам. Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными", - подчеркнул президент.

Зеленский также выразил убеждение, что Украина возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме.

"Это необходимое условие безопасности для развертывания следующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью", - сказал глава государства и призвал Госпогранслужбу "готовиться к этому дню".

Присутствующие также почтили память погибших пограничников минутой молчания.

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