Зеленский разнес Россию за массовый ракетный удар по Украине

Владимир Зеленский / Офис президента Украины, 10-я горно-штурмовая бригада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз доказала, что является страной-террористом, нанеся ракетные удары по украинским объектам.

"Сегодня Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма. Наконец, спасибо всем европарламентариям. Россия доказала всему миру, что все это правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям. Результат трагичный - большое число раненых, есть погибшие", - отметил он.

По его словам, над восстановлением энерго-и водоснабжения работают все службы и местные власти.

"Задания поставим, все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами несокрушимый народ", - добавил он.

Жертвы ракетной атаки

На данный момент известно о не менее шести погибших в результате ракетных атак. Еще 36 человек пострадали.

Массовый ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработало ПВО, в Киеве, пристоличной области и Винницкой области есть прилеты.

Также сообщалось, что Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. После этого РФ, похоже, решила подтвердить это "звание".

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