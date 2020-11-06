Зеленский разъяснил мирные инициативы России по Донбассу

Зеленский пообещал мир на Донбассе / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что официальный План совместных действий по урегулированию конфликта на Донбассе должны непременно поддержать в Москве.

"Россия обещала поддерживать любые мирные инициативы", - сказал глава государства в рамках пресс-конференции во время открытия КПВВ в Счастье. Видео обнародовано в YouTube.

Президент подчеркнул, что Украина не отступает от Минских соглашений, однако должен быть пошаговый план дальнейших действий с указанием конкретных сроков. Зеленский надеется на содействие в его реализации со стороны России. Он не видит причин для отказа, поскольку Кремль публично декларировал намерения установить в регионе мир.

По словам гаранта, инициатива Украины уже передана ОБСЕ. Заседание ТКГ состоится 13 ноября, запланировано проведение переговоров политических советников, которые обсудят документ.

Зеленский напомнил, что Украина открыла два пункта КПВВ и передала списки на обмен. По его убеждению, для достижения прогресса в ситуации на Донбассе необходимо провести встречу президентов в Нормандском формате.

Конфликт на Донбассе