Зеленский разъяснил мирные инициативы России по Донбассу

Украинский лидер не сомневается, что Кремль будет содействовать урегулированию конфликта.
Президент Владимир Зеленский заявил, что официальный План совместных действий по урегулированию конфликта на Донбассе должны непременно поддержать в Москве.
"Россия обещала поддерживать любые мирные инициативы", - сказал глава государства в рамках пресс-конференции во время открытия КПВВ в Счастье. Видео обнародовано в YouTube.
Президент подчеркнул, что Украина не отступает от Минских соглашений, однако должен быть пошаговый план дальнейших действий с указанием конкретных сроков. Зеленский надеется на содействие в его реализации со стороны России. Он не видит причин для отказа, поскольку Кремль публично декларировал намерения установить в регионе мир.
По словам гаранта, инициатива Украины уже передана ОБСЕ. Заседание ТКГ состоится 13 ноября, запланировано проведение переговоров политических советников, которые обсудят документ.
Зеленский напомнил, что Украина открыла два пункта КПВВ и передала списки на обмен. По его убеждению, для достижения прогресса в ситуации на Донбассе необходимо провести встречу президентов в Нормандском формате.
Конфликт на Донбассе
Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 3 ноября рассказал о плане Украины по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Инициатива предполагает вывод российских войск из зоны конфликта, передачу украинско-российской границы под контроль Украины и проведение выборов.
Кравчук утверждает, что в случае реализации плана действий по Донбассу, в отдельных районах региона можно будет провести выборы уже в марте 2021 года.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такой сценарий урегулирования конфликта противоречит Минским соглашениям.
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович не исключил, что договоренности по Донбассу могут быть сорваны и высказал мнение, согласно которому по приказу Путина российские войска могут быть выведены из ОРДЛО за неделю.