Зеленский резко предупредил украинцев о фейках из России и "массовых ракетных ударах"

Зеленский / Офис президента

Российская пропаганда массово распространяет сообщения о повышенной угрозе ударов по территории Украины, совершая информационный террор.

"Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя анонимному источнику. Это иногда приобретает нездоровые формы, когда социальными сетями и сайтами распространяются сознательные вбросы из России, цель которых лишь одна: дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором", - сообщил в обращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина не должна подыгрывать фейкам со стороны врага, нашему государству нужен "информационный суверенитет". Тогда каждый гражданин сможет сознательно воспринимать любую информацию, любое сообщение, от кого бы они не шли.

"Иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие", - подчеркнул президент.

Новые угрозы РФ

Ранее сообщалось о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел инспекцию группировок российских войск "Юг" и "Центр", которые ведут боевые действия против Украины.

После этого он дал поручение "наращивать действия на всех направлениях".

При этом в российском ведомстве цинично заявили, что такой приказ Шойгу якобы отдал для того, чтобы исключить возможность нанесения Украиной "массированных ракетных и артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов".

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