Зеленский созвонился с Меркель: о чем говорили лидеры Украины и ФРГ

Президент рассказал о процессе установления мира на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Собеседники затронули действия, направленные на урегулирование военного конфликта на Донбассе, написал Зеленский в сервисе микроблогов Twitter.
"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Желаю крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии COVID-19. Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - написал Зеленский.
Как говорится в сообщении на сайте правительства Германии, Зеленский и Меркель обсудили вопросы, касающиеся сдерживания пандемии COVID-19 и ситуации на востоке Украины.
"Договорились активизировать работу в нормандском формате по реализации минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Как уточнил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, это уже 14-е по счету переговоры лидеров двух государств.
По его словам, это является "очередным свидетельством беспрецедентной интенсивности украинско-германского политического диалога на высшем уровне".
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Переговоры в нормандском формате:
- Напомним, 12 января в Берлине в Ведомстве канцлера Германии состоялись переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки".
- Россию на них представлял заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. С украинской стороны участвовал глава ОП Андрей Ермак.
- Предыдущая встреча советников руководителей Украины, Франции, ФРГ и России состоялась 11 сентября 2020 года.