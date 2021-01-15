Зеленский созвонился с Меркель: о чем говорили лидеры Украины и ФРГ

Ангела Меркель и Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Собеседники затронули действия, направленные на урегулирование военного конфликта на Донбассе, написал Зеленский в сервисе микроблогов Twitter.

"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Желаю крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии COVID-19. Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - написал Зеленский.

Как говорится в сообщении на сайте правительства Германии, Зеленский и Меркель обсудили вопросы, касающиеся сдерживания пандемии COVID-19 и ситуации на востоке Украины.

"Договорились активизировать работу в нормандском формате по реализации минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Как уточнил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, это уже 14-е по счету переговоры лидеров двух государств.

По его словам, это является "очередным свидетельством беспрецедентной интенсивности украинско-германского политического диалога на высшем уровне".

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Переговоры в нормандском формате: