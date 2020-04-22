В России заявили, что Зеленский может закончить конфликт на Донбассе

В Кремле уже отреагировали на заявление Зеленского о мире на Донбассе / УНИАН

В России отреагировали на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заверил, что до завершения своей каденции способен полностью установить мир на оккупированном Донбассе.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков согласился с утверждением и подчеркнул, что быстрый исход военного конфликта действительно возможен.

Песков подчеркнул, что заявление Зеленского имеет право существовать теоретически, однако он может его реализовать и практически.

"Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер", — заявил Песков.

Спикер Владимира Путина дал понять, что Россия не отступает от своих позиций и ждет от Украины выполнения своих требований.

К слову, стало известно, что Кремль согласился на очередной этап переговоров в нормандском формате. В частности, в разговоре с немецкой стороной о возможности встречи заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Напомним, Зеленский заявил, что военный конфликт на оккупированном Россией Донбассе будет урегулирован и полностью завершен до окончания его президентского срока.

Как ранее сообщалось, Зеленский объяснил свою фразу о весне и посадках коррупционеров, которая за время его каденции так и не воплотилась в жизнь.