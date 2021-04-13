Зеленский внес закон о ликвидации скандального Окружного суда Киева

Согласно законодательству Украины, любой суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева ‒ председатель которого Павел Вовк фигурирует в нескольких сразу в нескольких уголовных производствах НАБУ. Об этом говорится на официальном сайте руководителя государства.
Согласно законодательству Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент.
Зеленский отметил, что Окружной суд Украины так и не смог вернуть доверие к своей работе, не справился с чередой скандалов и "неоднозначных решений, далеких от понимания справедливости".
"Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Воспринимайте это как сигнал к любому суду, который предал уважение к закону", ‒ сказал президент.
Как заявил журналистам представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, после ликвидации Окружного суда Киева его судьям предложат перевестись в новое аналогичное учреждение, юрисдикция которого будет распространяться на Киев и на Киевскую область. А в случае отказа их могут уволить.
"Если судьи, которые работают в Окружном административном суде Киева, не дадут согласие на перевод в другой суд, - это основание для их увольнения", - отметил Вениславский в комментарии каналу Украина 24.
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Окружной суд Киева скандалы:
- 26 июля минувшего года Национальное антикоррупционное бюро провело обыск в Окружном админсуде Киева, а позже слило в Сеть записи разговоров судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
- 30 июля Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.
- По версии следствия, председатель ОАСК Павел Вовк хотел избежать квалификационного оценивания. Для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- В июле 2020 года в НАБУ озвучили подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям и главе Госсудебной администрации Зиновию Холоднюку.