Зеленский внес закон о ликвидации скандального Окружного суда Киева

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева ‒ председатель которого Павел Вовк фигурирует в нескольких сразу в нескольких уголовных производствах НАБУ. Об этом говорится на официальном сайте руководителя государства.

Согласно законодательству Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент.

Зеленский отметил, что Окружной суд Украины так и не смог вернуть доверие к своей работе, не справился с чередой скандалов и "неоднозначных решений, далеких от понимания справедливости".

"Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Воспринимайте это как сигнал к любому суду, который предал уважение к закону", ‒ сказал президент.

Как заявил журналистам представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, после ликвидации Окружного суда Киева его судьям предложат перевестись в новое аналогичное учреждение, юрисдикция которого будет распространяться на Киев и на Киевскую область. А в случае отказа их могут уволить.

"Если судьи, которые работают в Окружном административном суде Киева, не дадут согласие на перевод в другой суд, - это основание для их увольнения", - отметил Вениславский в комментарии каналу Украина 24.

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Окружной суд Киева скандалы: