Зеленский записал для всех областей и Крыма специальные поздравления с Новым годом

Владимир Зеленский / скриншот

Украинский президент Владимир Зеленский записал специальные новогодние поздравления для жителей каждого региона Украины и для захваченного РФ Крыма.

Соответствующее видео обнародованы на страницах областных госадминистраций в Facebook и на каналах в YouTube.

Зеленский поздравил жителей Крыма с Новым годом и сказал ‒ даже в самый успешный год в Украине не может быть полной радости до тех пор, пока контроль над полуостровом не вернется к Киеву. Но президент убежден, что рано либо поздно это произойдет.

"Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно. Ну, в общем, просто как-то не так. И так не должно быть. Я верю, что мы все равно будем вместе. Бо Крим це Україна, а Украина это Крым. С Новым годом вас", — сказал руководитель государства.

К жителям Донетчины Зеленский обратился на украинском языке, пожелал здоровья и мира, а также отметил ‒ Украина делает все, чтобы следующий Новый год вся страна встречала в одно время и на одной волне (как большая семья).

"Пусть 2021-й наконец принесет его в каждый город и каждый поселок Донбасса. Мы стремимся сделать все, чтобы следующий Новый год мы смогли встречать вместе: по одному времени, на одной волне, как одна семья. Ведь у нас одна семья. И мы вместе обязательно порадуемся новым победам донецкого Шахтера", — сказал президент.

Луганской области Зеленский тоже пожелал мира в 2021 году. Кроме того, глава государства рассказал, что бывал на Луганщине в этой области много раз, и каждый раз убеждался в искренности и доброте живущих жителей региона.

"Хотя кондитерская отрасль в Украине достаточно развита, есть вещь, которую нам ничего не заменит — это луганский шахтерский торт. Пусть в новом году закончится война и мы всей страной посмакуем его вместе. Например, на матче Зари в родном Луганске", — подытожил он.

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Новогоднее обращение Зеленского 2021: