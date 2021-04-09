Зеленский запустил санкции против Януковича, Азарова и Пшонки: полный список

Владимир Зеленский / УНИАН

В пятницу, 9 апреля нынешнего года, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против большой группы бывших высокопоставленных чиновников и беглых руководителей правоохранительных органах. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте президента.

Санкции, которые были предложены Кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины ввели, в частности, против:

бывшего президента Виктора Януковича;

олигарха Сергея Курченко;

Сергея Абисова – "министра внутренних дел Крыма";

Николайа Азарова – бывшего премьер-министра Украины;

Сергея Аксенова – "глава Крыма";

Александра Бобкова – бывший нардеп Украины;

Валерия Грицая – бывшего чиновника ГУ МВД Украины в Крыму;

Константина Затулина – депутата Госдумы;

Андрея Иванцова – бывшего заместителя министра внутренних дел по Крыму;

Олега Кириллина – бывшего замминистра внутренних дел по Крыму;

Вадима Колесниченко – бывшего нардепа;

Владимира Константинова – "главы парламента Крыма";

Сергея Кусюка – бывшего командира полка "Беркут";

Павла Лебедева – бывшего министра обороны Украины;

Леонида Пасечника - главаря так называемой "ЛНР";

Александра Поддубова - экс-начальника райотдела милиции в Крыму;

Натальи Поклонской – бывшего так называемого "прокурор Крыма";

Виктора Пшонки – бывшего генпрокурора Украины;

Дмитрия Саламатина – бывшего министра обороны Украины;

Игоря Соркина – бывшего глава Нацбанка Украины;

Дмитрия Табачника – бывшего министра образования Украины;

Николая Ткаченко – бывшего начальника Керченской милиции;

Николая Федоряна – экс-заместителя начальника ГУ МВД Украины в Крыму;

Николая Фиськова – так называемого "начальника криминальной милиции ЛНР";

Александра Черпицкого – бывшего заместителя министра обороны;

Ольги Чичилимовов – экс-сотрудник ГУ МВД Украины в Крыму.

Санкции против всех этих лиц СНБО ввел бессрочно.

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Напомним, ранее сообщалось:

Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой сфере.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных со следующими лицами: