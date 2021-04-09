Зеленский запустил санкции против Януковича, Азарова и Пшонки: полный список

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Кабмина и СБУ против коллектива бывших высокопоставленных чиновников времен власти Януковича
В пятницу, 9 апреля нынешнего года, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против большой группы бывших высокопоставленных чиновников и беглых руководителей правоохранительных органах. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте президента.
Санкции, которые были предложены Кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины ввели, в частности, против:
- бывшего президента Виктора Януковича;
- олигарха Сергея Курченко;
- Сергея Абисова – "министра внутренних дел Крыма";
- Николайа Азарова – бывшего премьер-министра Украины;
- Сергея Аксенова – "глава Крыма";
- Александра Бобкова – бывший нардеп Украины;
- Валерия Грицая – бывшего чиновника ГУ МВД Украины в Крыму;
- Константина Затулина – депутата Госдумы;
- Андрея Иванцова – бывшего заместителя министра внутренних дел по Крыму;
- Олега Кириллина – бывшего замминистра внутренних дел по Крыму;
- Вадима Колесниченко – бывшего нардепа;
- Владимира Константинова – "главы парламента Крыма";
- Сергея Кусюка – бывшего командира полка "Беркут";
- Павла Лебедева – бывшего министра обороны Украины;
- Леонида Пасечника - главаря так называемой "ЛНР";
- Александра Поддубова - экс-начальника райотдела милиции в Крыму;
- Натальи Поклонской – бывшего так называемого "прокурор Крыма";
- Виктора Пшонки – бывшего генпрокурора Украины;
- Дмитрия Саламатина – бывшего министра обороны Украины;
- Игоря Соркина – бывшего глава Нацбанка Украины;
- Дмитрия Табачника – бывшего министра образования Украины;
- Николая Ткаченко – бывшего начальника Керченской милиции;
- Николая Федоряна – экс-заместителя начальника ГУ МВД Украины в Крыму;
- Николая Фиськова – так называемого "начальника криминальной милиции ЛНР";
- Александра Черпицкого – бывшего заместителя министра обороны;
- Ольги Чичилимовов – экс-сотрудник ГУ МВД Украины в Крыму.
Санкции против всех этих лиц СНБО ввел бессрочно.
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Напомним, ранее сообщалось:
Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой сфере.
Санкции СНБО коснулись компаний, связанных со следующими лицами:
- Вадимом Альпериным;
- Александром Чудаковым;
- Виктором Шерманом;
- Александром Кравченко;
- Владимиром Дидухом;
- Иваном Бокало;
- Валерием Пересоляком;
- Юрием Кушниром;
- Орестом Фирманюком;
- Александром Ериминчуком.