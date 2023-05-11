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Жабогадюкинг на высшем уровне: Кочетков рассказал, чем закончатся разборки Пригожина и Путина

Сергей Кущ
11 мая 2023, 11:19 обновлено 11 мая, 11:19
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В итоге Путина могут и убрать, но скорее всего, ему придумают новую должность, считает эксперт.
Евгений Пригожин, Владимир Путин
Евгений Пригожин, Владимир Путин / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ряд заявлений главаря террористической ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - это предпосылка и одновременно следствие неуспешной военной кампании, уверен политический аналитик Александр Кочетков.

В интервью Главреду он отметил, что обязательное следствие этого - поиски виновного и разборки внутри окружения фюрера.

"Это - совершенно естественно и так было всегда и везде. И это свидетельство того, что те, кто руководит этой войной внутри РФ понимают, что все идет совершенно не по плану. И да, я говорил о том, что Пригожина планируют использовать при дальнейшем развитии событий. А это предполагает, что Путин, по состоянию здоровья или как-то с ним договорятся, отойдет в сторону", - пояснил Кочетков.

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Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

По его словам, Путина могут и убрать, но скорее всего, его просто подвинут на должность главы некоего президентского совета, который для него придумают.

"А дальше уже будут искать более-менее приемлемую для Запада кандидатуру, которая якобы будет олицетворять новую Россию, готовую идти на переговоры, частично деоккупировать Украину (без Крыма). И здесь на Пригожина могут ссылаться как на того, кто действительно рассказывает о проблемах. С другой стороны,"Вагнер" – это военная сила, которую можно использовать во внутренних разборках. Или аргументировать тем, что его могут бросить в бой", - отметил эксперт.

Кочетков уверен, что выпады Пригожина - предпосылка для начала разборок в Кремле, которые обязательно будут и все больше назревают.

"Но чтобы эта предпосылка перешла в реальные действия, нужно успешное наступление Украины", - подытожил эксперт.

Смотрите видео полного интервью Александра Кочеткова Главреду:

Пригожин рассказал о реальной ситуации на фронте

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в среду, 9 мая, поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину. Он угрожал рассказать о реальной ситуации на фронте, если не будет решен вопрос с боеприпасами. Пригожин установил для диктатора и дедлайн - время окончания парада на Красной площади.

После назначенного времени Пригожин опубликовал видео, в котором заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило группировке наемников обещанные боеприпасы. Главарь ЧВК рассказал о бегстве с фронта подразделения Минобороны и 72-й бригады.

Позже Пригожин жестко набросился на российского диктатора якобы из-за снарядного "голода" у "вагнеровцев".

Командир тактической группы "Азов" Андрей Билецкий заявил, что 72-я бригада Вооруженных сил РФ понесла разгромные потери. ВСУ уничтожили 6 и 8 роты бригады и разбили бригадную разведку.

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