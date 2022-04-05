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"Ждет одно – сук, на котором его повесят": Касьянов спрогнозировал будущее диктатора Путина

5 апреля 2022, 22:02

По мнению блогера и военнослужащего ВСУ Юрия Касьянова, страны Запада на данный момент отнюдь не стремятся устроить Нюрнбергский процесс против Путина и РФ.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов во время чата на Главреде спрогнозировал дальнейшую судьбу российского диктатора Владимира Путина.

"Не могу точно ответить на этот вопрос. Чтобы была Гаага, на это должна быть воля всего западного мира и нашего руководства. Они должны стремиться устроить Нюрнбергский процесс. Пока ничего похожего не видно. Я думаю, Путина ждет одно – сук, на котором мы его повесим. Если, конечно, это удастся сделать – слишком уж много людей мечтают добраться до его шеи и разорвать на части. Потому боюсь не получится провести показательную экзекуцию этого создания – слишком большая конкуренция. От Гитлера осталось обгоревшие тела, а от Путина, боюсь, не останется даже одного зуба", ‒ сказал он.

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Напомним, ранее 2 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что силы обороны Украины выбили оккупантов из Киевской области и полностью зачистили регион от вражеских военных подразделений. Теперь Ирпень, Буча, Гостомель и другие населенные пункты вновь под контролем украинского государства.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян пока не возвращаться в город, потому что все еще есть достаточно высокий риск умереть.

"Риск умереть в Киеве достаточно высок, и потому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите еще немного", - сказал он.

Автор: Егор Бунин
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российское вторжение Юрий Касьянов новости Украины
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