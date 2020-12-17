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Жена и сын подтвердили смерть Кернеса

17 декабря 2020, 09:59
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Пока что дата похорон мэра Харькова не сообщается.

Кернес
Кернес умер / УНИАН

Гражданская жена мэра Харькова Оксана Гайсинская подтвердила, что Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим", - написала Гайсинская.

Информацию о смерти Кернеса подтвердил и его пасынок Родион Гайсинский. По его словам, у Кернеса по жизни был девиз – "жить сильным".

"Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем", – написал Родион Гайсинский в своем Instagram.

Секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов уточнил, что вопрос даты и места похорон Кернеса будут решаться в ближайшие часы.

"Сегодня ночью ушел мой друг, Человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем, и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления, и за многим другим. Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы", - написал Терехов в своем Facebook.

Напомним, о смерти Геннадия Кернеса сообщил его друг и бизнесмен Павел Фукс. Мэр Харькова скончался от последствий коронавируса в ночь на 17 декабря.

Геннадий Кернес – здоровье: о чем нужно знать

  • В сентябре стало известно, что Кернес подхватил коронавирус COVID-19, и у него развилось двустороннее воспаление легких. Мэра Харькова отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
  • Немецкие врачи позже поделились, что Кернесу становится лучше. В начале октября появилась информация, что Кернес сдал тест на COVID-19, и он дал негативный результат.
  • 11 декабря бизнесмен и друг мэра Харькова Павел Фукс сообщил, что состояние Кернеса ухудшилось. По его словам, у чиновника полностью отказала вторая почка.
  • Предприниматель добавил, что чиновник находится на диализе. Диализом называют процедуру, заменяющую важнейшие функции почек, – во время нее из организма удаляются продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в крови, и избыточная жидкость.
  • 12 декабря сын мэра Харькова – депутат Харьковского облсовета Кирилл Кернес - опроверг информацию Фукса о том, что у Геннадия Кернеса отказала почка.
  • Ранее Фукс сообщал, что глава Харькова планирует вернуться в Украину до начала 2021 года.
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