Женщину, пропавшую в Житомире, обнаружили в лесу: она мертва

Бердичевка уехала в командировку, но домой не вернулась.
В лесном массиве вблизи с. Березовки Житомирского района нашли тело 33-летней жительницы Бердичева. Ее искали четыре дня.
Как сообщили в полиции Житомирской области, видимых телесных повреждений не обнаружено. Поэтому ожидаются результаты СМЭ, с помощью которых копы надеются раскрыть дело о ее гибели.
Известно, что женщина уехала в командировку в Новоград-Волынский несколько дней назад. Но домой так и не вернулась.
11 января около 11:30 она позвонила мужчине и сказала, что находится на автовокзале в г. Житомире. Больше на связь она не вышла.
На данный момент установлено, что женщина купила билет на автобус сообщением Житомир - Олевск в г. Новоград-Волынский. Но по неизвестным причинам вышла из автобуса в с. Березовцы Житомирского района на остановке возле школы, так и не добравшись до места назначения.
Напомним, накануне в Карпатах сошла лавина и привалила мать с дочкой. Они пытались подняться на Говерлу.
Также ранее в Карпатах погибла 57-летняя женщина. Она приехала вместе с сыном и его невестой праздновать свой день рождения, но при поднятии на Говерлу, поскользнулась на льду. Одесситка умерла до прибытия спасателей от удара головой.
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