Жесткий карантин: СМИ рассказали о новых правилах для школ с 1 сентября

В украинских школах готовятся к новым правилам с 1 сентября / УНИАН

Работа над протоколами, регулирующими учебный процесс в школах, еще не закончена.

Как рассказал собеседник РБК-Украина в Кабмине, Минздрав и Министерство образования еще продолжают соответствующую работу.

В сообщении подчеркивается, что для учеников будет обеспечена возможность, но не обязанность, дистанционной учебы.

Собеседник отметил, что финальная версия протоколов будет готова в воскресенье-понедельник и доведена до управлений образования в регионах.

Еще одной важной проблемой безопасности стало то, что в школах часто размещаются избирательные комиссии.

Читайте такжеШколы – на замок: Степанов рассказал, кто останется дома 1 сентября

"Над этим специалисты тоже работают. Скорее всего, во время выборов, на пару дней будет рекомендовано прервать учебный процесс, пока в школах работают избирательные комиссии", - добавил собеседник.

Напомним, ранее и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал о работе школ с 1 сентября.

Читайте такжеМаски в школах: стало известно, для кого сделают исключение

По его словам, министерство образования выдало рекомендации, как действовать школам.