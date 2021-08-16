Жестокое избиение журналиста в центре Киева: всплыли новые данные о нападавших

Избивавшие журналиста молодчики извинились за свои действия / Скриншот

Двумя молодчиками, которые в центре Киева избили журналиста интернет-издания Буквы Александра Кужельного, оказались жители Львова.

Молодые люди 2001 и 2004 годов рождения, они были участниками акции, говорится в материале ТСН.

Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления.

Полицейские обратились в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения. За содеянное фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Также сотрудники полиции устанавливают роль других участников в содеянном правонарушении.

Реклама

Кроме того, в полиции отметили, что извинения за совершение преступления не освобождает правонарушителей от ответственности.

"Раскаяние, материальная компенсация расходов на лечение журналиста может быть учтена судом при вынесении приговора. Также напоминаем, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях не освобождает от ответственности за совершение правонарушения", — подытожили в полиции.

В то же время оператору ТСН Антону Филиппу, который является ветераном АТО, повезло меньше. 14 августа Антон оказался в эпицентре противостояния между активистами Национального корпуса и полиции у Офиса президента. В какой-то момент говорит, его накрыло облаком газа, а потом еще и получил удар по голове. Полиция вытаскивала оператора из толпы через специальную границу.

Читайте также"Акция стоит 3 млн": в Сеть слили прайс Нацкорпуса

Ранее сообщалось о том, что двое участников акции протеста в центре Киева, которые прямо посреди улицы жестоко избили журналиста издания Буквы Александра Кужельного, публично извинились перед ним.

В Национальном корпусе сообщили, что нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения пострадавшему.

Столкновения у Офиса президента:

Напомним, 14 августа в Киеве произошли столкновения между националистами и правоохранителями.

В ходе запланированной акции на улице Банковой, возле Офиса президента, Нацкорпус отказался выполнять требование по досмотру при проходе к ОП и пошел на прорыв. Митингующие бросали в полицейских шины и шашки, а также заливали правоохранителей газом. В ответ полицейские были вынуждены применить спецсредства.

Позже в Нацполиции сообщили, что открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева.