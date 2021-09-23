Жизни целой семьи загадочно оборвались з разницей в сутки на Житомирщине

В полиции назвали предварительную версию произошедшего / УНИАН

В Коростене Житомирской области при загадочных обстоятельствах скончались три женщины — 53-летняя жительница города, ее младшая сестра 48 лет и их мать 77 лет. Обстоятельства смерти указывают на отравление.

Трагические события произошли 19 и 20 сентября. Сначала медики скорой сообщили, что констатировали смерть местной жительницы 1968 года рождения, рассказали в полиции.

"Во время уточнения обстоятельств, полицейские выяснили, что женщина помогала с ремонтными работами в квартире 84-летнего пенсионера, когда почувствовала себя плохо. Ее состояние ухудшалось стремительно и она умерла еще до прибытия кареты экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Уже на следующий день выяснилось, что по месту жительства женщины, обнаружены тела еще двух человек - ее матери и сестры. Их нашел сын умершей, когда приехал организовывать похороны, не смог попасть в квартиру и вынужден был обратиться за помощью к спасателям.

Читайте такжеМать вызвала скорую только на пятый день: новые детали отравления детей грибами под ВинницейПолиция не нашла следов того, что в квартиру заходил кто-то чужой. Предполагается, что убить женщин мог грибной токсин (в квартире обнаружена посуда с грибами) либо же самогон, который также нашли в квартире.

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Находка в квартире / zt.npu.gov.ua

В рамках открытых уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы причин смерти женщин и изъятых грибов и алкоголя.

Ранее мы сообщали, что стали известны новые подробности трагедии в селе Никольское Волновахского района Донецкой области, где брат с сестрой погибли, закрывшись в старинном сундуке , когда родители уехали в другое село.

В день трагедии еще на рассвете родители уехали в соседнее село за 30 км собирать картошку на полях. Они говорят, что в последний раз с детьми по телефону разговаривали в 10 часов утра и все было нормально, а уже через час трубку никто из них не взял