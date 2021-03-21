Журналисты показали, что происходит у разгромленного радикалами здания ОП

У Офиса президента произошли массовые беспорядки / УНИАН

В центре Киева на улице Банковой, возле Офиса президента, коммунальщики убрали территорию, где в субботу вечером проходил митинга в поддержку активиста Сергея Стерненко.

В то же время сотрудники коммунальных служб не занимались очисткой фасада здания ОП, который подвергся атаке радикалов, пишет Сегодня.

В то же время табличку Офис президента, которую вчера облили бензином и подожгли, пока не восстанавливали. Специалисты отметили, что вывеска сильно пострадала – копоть, краска, наклейки – однако восстановить ее можно. Вероятно, этим займутся уже завтра.

/ segodnya.ua

Надписи на стенах государственного здания оттирать сегодня также не будут. Специалисты пока решают, каким образом это лучше сделать – чтобы не повредить эстетику облицовки.

/ segodnya.ua

Как уточняет Цензон.НЕТ, в настоящее время рабочие сняли двери на входе в здание Офиса Президента Украины, которые вчера повредили в ходе акции протеста. Вместо них поставили деревянные листы, которые закрыли проходы в ОП.

/ censor.net

Подчеркивается, что никаких других работ под зданием ОПУ в настоящее время не проводится. Все выглядит именно так, как оставили после себя митингующие.

/ censor.net

Беспорядки у Офиса президента:

У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.

Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.

Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.

Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Они также разбили окна и ОП и попытались поджечь табличку на здании.

Дело Стерненко: