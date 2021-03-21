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Журналисты показали, что происходит у разгромленного радикалами здания ОП

21 марта 2021, 16:38

Коммунальщики не занимались очисткой фасада здания ОП, который подвергся атаке радикалов.

У Офиса президента произошли массовые беспорядки / УНИАН

В центре Киева на улице Банковой, возле Офиса президента, коммунальщики убрали территорию, где в субботу вечером проходил митинга в поддержку активиста Сергея Стерненко.

В то же время сотрудники коммунальных служб не занимались очисткой фасада здания ОП, который подвергся атаке радикалов, пишет Сегодня.

В то же время табличку Офис президента, которую вчера облили бензином и подожгли, пока не восстанавливали. Специалисты отметили, что вывеска сильно пострадала – копоть, краска, наклейки – однако восстановить ее можно. Вероятно, этим займутся уже завтра.

/ segodnya.ua

Надписи на стенах государственного здания оттирать сегодня также не будут. Специалисты пока решают, каким образом это лучше сделать – чтобы не повредить эстетику облицовки.

/ segodnya.ua

Как уточняет Цензон.НЕТ, в настоящее время рабочие сняли двери на входе в здание Офиса Президента Украины, которые вчера повредили в ходе акции протеста. Вместо них поставили деревянные листы, которые закрыли проходы в ОП.

/ censor.net

Подчеркивается, что никаких других работ под зданием ОПУ в настоящее время не проводится. Все выглядит именно так, как оставили после себя митингующие.

/ censor.net

Беспорядки у Офиса президента:

  • У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
  • Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
  • Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
  • Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
  • Они также разбили окна и ОП и попытались поджечь табличку на здании.

Дело Стерненко:

  • 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Сергею Стерненко и второму фигуранту дела Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 года и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
  • Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по статье 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
  • Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

новости Киева массовые беспорядки Сергей Стерненко Офис президента
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