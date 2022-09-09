ВСУ нашли трофеи на позициях оккупантов, из которых обстреливали Чугуев

ВСУ заняли позиции оккупантов и нашли там трофеи / Коллаж фото скриншот, УНИАН

Украинские защитники контрнаступают на Херсонщине. Им удалось выбить врага и занять позиции оккупантов, из которых они обстреливали Чугуев. Российские военные оставили после себя даже неиспользованные боеприпасы. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Оккупанты, которые ранее находились на этих позициях, обстреливали Чугуев из минометов и реактивной артиллерии.

"С этих позиций орки терроризировали Чугуев минометными обстрелами и реактивной артиллерией", – пояснили в СтратКоме.

Видео дня

На видео видно, что бойцы ВСУ нашли российские мины, снаряды для реактивных систем залпового огня "Град", а также другие боеприпасы.

ВСУ взяли трофеи на позициях оккупантов / Telegram / Геращенко

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Армия Украины перешла в контрнаступление в Харьковской области. Украинские войска продвинулись в районе Балаклеи и освободили два села – Байрак и Новую Гусаровку. Над ними установили флаг Украины.

Российский пропагандист Юрий Котенок заявлял, что войска РФ в Балаклее находятся в окружении ВСУ.

Трасса на Купянск под огневым контролем украинских войск. Для оккупантов сложилась тяжелая ситуация.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов 8 сентября заявил, что силы обороны Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

Военная операция по вытеснению войск России с украинских территорий продолжается. Аналитики Американского Института изучения войны считают, что ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

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