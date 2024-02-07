Денис Казанский. Русские воют из-за украинских дронов

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Сотрудники российской государственной пропаганды уже буквально воют в своих эфирах из-за украинских безпилотников. Они признают, что дроны просто повсюду, и жалуются, что мастерство российских операторов уступает мастерству украинских.

Видеоблог Дениса Казанского.

Кто такой Денис Казанский Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

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