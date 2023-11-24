Иван Яковина. Что сейчас происходит под Авдеевкой

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Российская армия продолжает наступать в районе Авдеевки. Туда бросают сейчас российские командиры все свои свободные войска - для того, чтобы предоставить победу в Авдеевке Путину к моменту его выдвижения в президенты. Вероятнее всего, задача поставлена на то, чтобы захватить Авдеевку к середине декабря.

Видеоблог Ивана Яковины.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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