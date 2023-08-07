Сергей Стерненко. Россияне сильно нервничают из-за атак в Черном море

Российские оккупанты никак не могут пережить успешные атаки Украины на их корыта в Черном море и жалуются, что это будет иметь плохие для них последствия - не только военные, но и экономические. Украинские атаки в Черном море могут серьезно ограничить для россиян нефтяной экспорт, потому что именно Черное море они в значительной мере для этого использовали.
Видеоблог Сергея Стерненко.
Кто такой Сергей Стерненко?
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.