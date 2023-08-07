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Сергей Стерненко. Россияне сильно нервничают из-за атак в Черном море

Олег Макаров
7 августа 2023, 15:30 обновлено 7 августа, 15:30
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Российские оккупанты никак не могут пережить успешные атаки Украины на их корыта в Черном море и жалуются, что это будет иметь плохие для них последствия - не только военные, но и экономические. Украинские атаки в Черном море могут серьезно ограничить для россиян нефтяной экспорт, потому что именно Черное море они в значительной мере для этого использовали.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко?

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

Сергей Стерненко
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