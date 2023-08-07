Сергей Стерненко. Россияне сильно нервничают из-за атак в Черном море

https://glavred.info/vlogs/sergey-sternenko-rossiyane-silno-nervnichayut-iz-za-atak-v-chernom-more-10491466.html Ссылка скопирована

Российские оккупанты никак не могут пережить успешные атаки Украины на их корыта в Черном море и жалуются, что это будет иметь плохие для них последствия - не только военные, но и экономические. Украинские атаки в Черном море могут серьезно ограничить для россиян нефтяной экспорт, потому что именно Черное море они в значительной мере для этого использовали.

Видеоблог Сергея Стерненко.