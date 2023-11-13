Сергей Стерненко. Жест доброй воли на Херсонщине

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Сегодня у россиян внезапно утром произошел фальшивый жест доброй воли. Менее чем за полчаса российские патриоты успели перессориться, а все потому что российские медиа выдали интересное заявление.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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