Ян "Кеноби". Мира не будет, пока существует Россия

Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным "Кеноби" рассказал, почему украинцам нужно мобилизоваться уже сейчас, что нельзя спрашивать у военных и чего боится больше всего.
Интервью ресурсу online.ua
Кто такой Ян "Кеноби"?
Ян "Кеноби" - заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины. Участвовал в обороне Киевщины и получил ранения в боях за Гостомель. В армии уже 12 лет, сейчас воюет на Бахмутском направлении.
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