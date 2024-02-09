Ян "Кеноби". Мира не будет, пока существует Россия

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Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным "Кеноби" рассказал, почему украинцам нужно мобилизоваться уже сейчас, что нельзя спрашивать у военных и чего боится больше всего.

Интервью ресурсу online.ua

Кто такой Ян "Кеноби"? Ян "Кеноби" - заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины. Участвовал в обороне Киевщины и получил ранения в боях за Гостомель. В армии уже 12 лет, сейчас воюет на Бахмутском направлении.

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