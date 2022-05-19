Азбука Донбасса: рашисты переучивают учителей по "стандартам РФ"

Рашисты насаживают в школах "стандарты рф" / t.me/denisovaombudsman

Рашисты насаждают в украинских школах на временно оккупированных территориях преподавание по "стандартам РФ", сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Twitter.

"Около 3,5 тысяч учителей из этих учреждений уже проходят соответствующую переквалификацию с целью подготовки к работе на временно оккупированных территориях", - написала Денисова в Telegram.

Также она отметила, что акт принуждения к обучению и вмешательству в образовательный процесс является прямым нарушением права на культурную и национальную идентичность, гарантированную статьей 29 Конвенции ООН о правах ребенка, и права на образование в соответствии Женевской конвенцией.

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"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав ребенка в Украине", - написала Денисова.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что армия РФ на всех фронтах постепенно переходит к оборонительным действиям. Оккупанты пытаются занять такие позиции, на которых будет легче обороняться. Попытки наступления фиксируются только на Луганском и Изюмском направлениях.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может одержать победу на войне против России. В организации говорят, что ВСУ уже удалось переломить ход событий в боях с российскими войсками. Поэтому у Киева может появиться возможность вернуть оккупированные Крым и Донбасс.

Эксперты Института исследований войны в США полагают, что войска России, вероятно, попытаются удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области. Цель – сохранить линии обеспечения. Наступать там они уже не могут, поскольку потерпели неудачу на Изюмском направлении. Впоследствии россияне могут вывести свои силы из региона, а ВСУ пойти в контрнаступление под Изюмом.

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