Боевики "ДНР" бросили раненой: в плен угодила жестокая снайперша "Багира"

На счету Ирины Стариковой немало загубленных жизней как военнослужащих ВС Украины, так и мирного.
Вооруженные силы Украины взяли в плен снайпера боевиков "ДНР" с позывным Багира. На ее счету много жизней защитников Украины.
В Сети сообщают, что снайперша с позывным Багира числилась во взводе снайперов 11 омсп (в/ч 08818) "ДНР". Отмечается, что она попала в плен раненой.
Подчеркивается, что на ее счету немало загубленных жизней как военнослужащих ВС Украины, так и мирного, неугодного властям "ДНР", населения Донбасса (около 40 человек). Как и положено снайперу, развиты инстинкты выживания, поэтому идет на контакт и сотрудничает со следственными органами Украины.
"Передает привет командиру взвода — старшему лейтенанту Зуйко/Сметанине Елене Сергеевне "Гюрза": "Бросили. Зная, что я ранена и имея возможность забрать меня, просто решили слить, надеясь, что умру". Хочу заметить, что случаи измены командирам в последнее время довольно распространенное явление в рядах "ЛДНР" и ВС РФ", - пишут о ней в Сети.
Из военного билета известно, что задержанную решистку зовут Ирина Старикова, ей 40 лет. "Военное образование" у снайпера соответствующее — ПТУ в Донецке, которое она закончила в 2000 году.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ ликвидировали командира роты оккупантов из "ДНР" с позывным "Людоед".
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