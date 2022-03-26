Боевики "ДНР" бросили раненой: в плен угодила жестокая снайперша "Багира"

Вооруженные силы Украины взяли в плен снайпера боевиков "ДНР" с позывным Багира. На ее счету много жизней защитников Украины.

В Сети сообщают, что снайперша с позывным Багира числилась во взводе снайперов 11 омсп (в/ч 08818) "ДНР". Отмечается, что она попала в плен раненой.

Подчеркивается, что на ее счету немало загубленных жизней как военнослужащих ВС Украины, так и мирного, неугодного властям "ДНР", населения Донбасса (около 40 человек). Как и положено снайперу, развиты инстинкты выживания, поэтому идет на контакт и сотрудничает со следственными органами Украины.

"Передает привет командиру взвода — старшему лейтенанту Зуйко/Сметанине Елене Сергеевне "Гюрза": "Бросили. Зная, что я ранена и имея возможность забрать меня, просто решили слить, надеясь, что умру". Хочу заметить, что случаи измены командирам в последнее время довольно распространенное явление в рядах "ЛДНР" и ВС РФ", - пишут о ней в Сети.

Из военного билета известно, что задержанную решистку зовут Ирина Старикова, ей 40 лет. "Военное образование" у снайпера соответствующее — ПТУ в Донецке, которое она закончила в 2000 году.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ ликвидировали командира роты оккупантов из "ДНР" с позывным "Людоед".

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