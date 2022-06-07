Еще один шаг к победе: ВСУ уничтожили 2 российских склада с боеприпасами

Украинские бойцы продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.
Украинские бойцы продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, говорится в сообщении группировки в Facebook вечером 7 июня.
"Сегодня, 7 июня, наши воины уничтожили наблюдательный пост и два склада с боеприпасами российских фашистских сил. Потери врага составляют: личного состава – 56; минометов – 1; АТТ – 12; топливозаправщиков – 1; специальная техника – 1", - отмечается сообщении.
Война в Украине
Ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 людей и около 500 получают ранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.
Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.
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