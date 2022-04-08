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Фантастическая история спасения: житель Мариуполя вплавь выбрался из осажденного города

8 апреля 2022, 18:58

В воде Дмитрий Юрин пробыл два с половиной часа. Маршрут длиной 4 км проходил мимо российских позиций.

Дмитрий Юрин / The Guardian

Житель разрушенного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области Дмитрий Юрин рассказал о том, как смог выбраться из осажденного города.

Мужчина рассказал, что был свидетелем варварской бомбардировки РФ местного драмтеатра, в результате которой погибли 300 человек. После этого он решил, что должен выбраться из Мариуполя, который атаковали и окружали российские убийцы, пишет The Guardian.

Он пояснил, что занимался рыболовством, поэтому свои рыбацкие кулики, которые ранее использовались для выкапывания червей. Он взял два мешка для мусора, чтобы завязать их вокруг носков, несколько веревок и четыре 5-литровые пластиковые бутылки, чтобы использовать их как буйки.

Мужчина рассказал, что на берегу Азовского моря прошел вдоль песка вброд, а затем погрузился в воду. Он выплыл 150 метров, параллельно берегу, и двинулся на Запад. Вода была очень холодная.

"У меня тикали зубы. Я прятался за одну из бутылок, чтобы меня никто не видел. Иногда я отдыхал на буйке", - подчеркнул Юрин.

По его словам, в воде он пробыл два с половиной часа. Маршрут длиной 4 км проходил мимо российских позиций в селе Рыбацкое и до села Мелекино, которое до войны было пляжным курортом. Мужчину трясло от холода. Он нашел пожилую пару, которая приняла его, дала водки и тарелку борща.

/ The Guardian

Отметим, что село Мелекино была под контролем России. С помощью соседа Юрина удалось сесть на микроавтобус, который направлялся к порту Бердянск, также оккупирован российскими войсками. По его словам, российские солдаты на блокпосту его проигнорировали.

"Им было по 17 или 18 лет", - вспоминает он.

Из Бердянска ему удалось переехать на территорию Украины - сейчас он во Львове.

Как сообщал Главред, 2 апреля в Мариуполе погиб известный литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс. Он "был убит с камерой в руках".

Мантасу Кведаравичюсу было 45 лет. В 2016 году он снял фильм "Мариуполис", который рассказывает о войне на востоке Украины. Эта лента стала победителем Берлинского кинофестиваля.

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