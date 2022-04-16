ФСБ задержала боевика Басурина за срыв планов химатаки в Мариуполе - ГУР

Эдуард Басурин / nahnews.com.ua

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала одного из главарей боевиков "ДНР" за разглашение планов применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Продолжаются репрессии в отношении командиров российской армии, которые "не оправдали высокого доверия" руководства РФ и фактически проваливают задачи в Украине", - говорится в сообщении.

В частности, с 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия из РФ, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

"Выяснилось, что согласно докладам командиров в 3 ОМСБР до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако, после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания", - говорится в сообщении.

Так, после установления фактов несоответствия двух командиров батальонов взято под арест, они отправлены в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров-неизвестна.

"Это не единственный случай "решения вопроса" со стороны российских спецслужб в отношении командиров, которые по разным причинам попали в "черный список". Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "Минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, которое раскрыло планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя", - утверждается в сообщении.

Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Читайте такжеВ Азове объяснили, что нужно для деблокады осажденного рашистами Мариуполя6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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