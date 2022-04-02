Гарантированная смерть в Украине: Зеленский предупредил призывников РФ

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к родителям российских призывников, заявляя о том, что "Украине не нужны новые убитые люди".

"Этот день 1 апреля оккупанты решили отметить двумя одинаково неумными шутками. Одна такая шутка – над людьми в России. Там стартовал весенний призыв, который выглядит как традиционный, но все-таки отличается от обычного, потому что призывников в этом году могут отправить на войну против нашего государства и народа. Это гарантированная смерть для многих совсем молодых парней. И, хотя они не наши граждане, они граждане государства, которое с нами воюет, все-таки наше обязательство, как людей, предупредить", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на субботу.

"Предупредить каждого такого призывника и их родителей: нам тут не нужные новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все, что можете, лишь бы они жили. Дома. У себя дома", - добавил он.

Он также обратился ко всем гражданам России, которые могут его услышать.

"Этой правды про призыв россиянам все равно не скажут, но, если вы можете донести до них эту правду, сделайте это! ", - сказал президент.

Кроме того, глава государства отдельно подчеркнул, что попытки руководства РФ набирать в армию жителей Крыма является нарушением международного гуманитарного права, соответственно, военным преступлением.

"Потому хочу сказать жителям Крыма: саботируйте эту историю на любом этапе, а, если не выйдет – не выполняйте преступных приказов и сдавайтесь при первой же возможности Вооруженным Силам Украины. Мы все поймем, вы будете жить", - подытожил он.

Президент предупредил коллаборантов

Зеленский также заявил, что ответственность для назначенных российскими оккупантами на юге Украины так называемых "гауляйтеров" будет неминуемой.

"Неразумную первоапрельскую шутку оккупанты сыграли с некоторыми жителями южных районов Украины, куда российские войска временно зашли. Там назначают каких-то "гауляйтеров", каких-то временных руководителей. И еще угрожают работникам предприятий и органов власти, чтобы сотрудничать с этими обманутыми назначенцами. Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неминуема", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на субботу.

По его словам, когда наступит такая ответственность, вопрос второстепенный.

"Завтра или послезавтра – это вопрос второстепенный. Главное – неизбежность того, что справедливость будет восстановлена. Поэтому каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами будут проблемы. Это последнее предупреждение", - добавил он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.