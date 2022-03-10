Груз 200 для Анапы: под Херсоном ВСУ уничтожили майора-разведчика оккупантов РФ

Андрей Бурлаков участвовал в захвате аэропорта Херсона и организовывал артиллерийские обстрелы мирных украинцев.
В Херсонской области Вооруженные силы Украины ликвидировали майора российских оккупационных войск Андрея Бурлакова.
Он был заместителем начальника штаба по разведке, пишут росСМИ.
Отмечается, что 27 февраля участвовал в захвате аэропорта Херсона и организовывал артиллерийские обстрелы мирных украинцев.
Ответным огнем машина, в которой находился Бурлаков, была подбита. Российский оккупант погиб на месте.
Также сообщает о ликвидации еще одного оккупанта РФ - сержанта Владимира Орешко.
Он был командиром отделения технического обслуживания ремонтного взвода и во время захвата аэропорта находился в колонне автомобилей, которую накрыл огнем беспилотник ВСУ.
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Напомним, во время боев вблизи Харькова ликвидирован начальник штаба – первый заместитель командующего 41-й общевойсковой армией генерал-майор Виталий Герасимов. Также убиты и ранены несколько старших офицеров штаба армии.