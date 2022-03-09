Груз 200 для Камышина: ВСУ ликвидировали комполка оккупантов РФ

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного высшего офицера оккупационных войск РФ.

8 марта был уничтожен российский подполковник Юрий Агарков, командовавший мотострелковым полком дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области, сообщает блогер Necro Mancer‏ со ссылкой на сообщения в соцсетях РФ.

Юрий Агарков ранее занимал должность начальника штаба 56 ОДШБ в городе Камышин Волгоградской области до момента ее передислокации в оккупированный Крым.

Добавим, что позже при формировании в Камышине 33 МСП он был назначен на должность командира.

Напомним, во время боев вблизи Харькова ликвидирован начальник штаба – первый заместитель командующего 41-й общевойсковой армией генерал-майор Виталий Герасимов. Также убиты и ранены несколько старших офицеров штаба армии.