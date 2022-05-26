Малыша отбросило на крышу: возросло число жертв мощного обстрела Харькова

Возросло число жертв обстрела Харькова / Телеграм-канал Pravda Gerashchenko

В результате сегодняшнего российского обстрела по Харькову погибли 8 человек. Среди жертв - пятимесячный ребенок, сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

Предварительно установлено, что российские оккупанты применили против жителей Харькова гаубицы.

"Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-тимесячный малыш. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда",- рассказал Клименко.

Еще 17 жителей Харькова, по данным полиции, получили ранения в результате обстрелов.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал контрнаступление армии Украины на занятые войсками РФ позиции уже в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление оружия от Запада в нужном объеме. Далее государство будет формировать подразделения для наступления.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и ВСУ, и войска России, нуждаются в пополнении своих резервов. Сторона, которая будет действовать более оперативно, получит преимущество. По мнению Жданова, украинская армия может пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от объемов поставок Западом тяжелых вооружений.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению с целью деоккупации своих территорий. Однако украинские войска нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений для ликвидации преимущества России в военной технике. В ближайшие месяцы силы обороны Украины собираются вытеснить захватчиков с юга и востока страны.

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