Мариуполем не ограничатся: эксперт назвал, какой город Украины может уничтожить РФ

Разрушения в Мариуполе / Фото Reuters

На нового командующего вторжением РФ в Украину генерала Александра Дворникова московский режим возлагает большие надежды.

Как подчеркнул директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, имеющий инсайдерскую информацию с российской стороны, это генерал, не имеющий никаких ограничений относительно применения каких-либо методов войны.

"Другими словами, такое назначение свидетельствует: они пойдут по пути террора. То есть все то, что мы видели в Алеппо, может произойти не только с Мариуполем, но и с некоторыми другими городами. Если какие-то захваченные города будут утрачены, по возможности они будут максимально уничтожены", - пояснил он.

Эксперт предупредил, что опасность со стороны РФ может грозить захваченному рашистами Херсону.

"Поэтому есть очень серьезный риск по Херсону и другим городам Украины. Кроме того, нам необходимо получить определенное преимущество на море, откуда производят обстрелы ракетами. Не знаю, каким образом будет деблокирован Херсон, там ситуация, повторюсь, очень сложная в контексте того, на какие преступления может пойти рашистская армия, если они потеряют там контроль", - добавил Несходовский.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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