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Мощный удар ВСУ на Луганщине: орков выбили с позиций и захватили трофеи

7 апреля 2022, 13:43

У врага – по меньшей мере трое раненых, рассказали в штабе ООС.

/ Facebook/pressjfo.news

В Луганской области воины одного из подразделений группировки Объединенных сил успешно атаковали врага, захватив его позиции и оружие.

Поисково-ударные действия прошли без потерь с нашей стороны. У врага – по меньшей мере трое раненых, рассказали в штабе ООС.

"Обнаружили позиции оккупантов на переднем крае. Они начали создавать сплошную линию обороны, вкапываться, укреплять свои позиции. На следующий же день мы решили их выбить оттуда, пока они не закрепились окончательно", - рассказывает боец ВСУ с позывным Феликс.

/ Facebook/pressjfo.news

На захваченных позициях украинские защитники нашли несколько в панике покинутых захватчиками РПГ, подствольные гранатометы и выстрелы к ним, большое количество патронов к стрелковому оружию разных калибров и документы. В общем, украинским воинам противостояли до двух десятков вражеской пехоты на переднем крае, а также от трех до четырех десятков оккупантов в резерве.

/ Facebook/pressjfo.news

"Их позиция была важна: они контролировали дорогу, – объясняет Феликс. – Хорошо, что они не умеют воевать. Резервы, которые должны были прийти на помощь, побежали первыми. Скорости им добавил наш миномет. Передовые позиции сначала отстреливались, но потом забрали раненых и бросились с поля боя вслед".

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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ООС новости Луганской области война России и Украины
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