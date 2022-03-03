"Накрыли их полностью": ВСУ мощно ударили по оккупантам РФ на двух направлениях

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронтах российско-украинской войны.

Как написал он в Facebook, под Николаевом Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по врагу.

"Гоняли сегодня их целый день, в ожидании, когда сгруппируются. Под вечер съехались под село Пески на востоке области. И там наши их накрыли Градами", - подчеркнул советник главы ОП.

Он также отметил, что в Херсонской области был нанесен удар по крупной группировке сил противника.

"В Херсоне накрыли аэропорт полностью: а там было - около 1000 в/с, 20 вертолётов, +200 машин", - уточннил он.

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Арестович также добавил, что в Гостомеле накрыли сосредоточение российских оккупантов Градом: "Их боеприпасы рвались так, что в бомбоубежищах по соседству, двери заклинило. А не ходи ты, Ваня, в Украину".

Ранее сообщалось, что элитный спецназ украинской армии Силы специальных операций захватили "кадыровскую" технику.

"Военный спецназ (ССО) сделали утренние селфи на фоне захваченной "кадыровской" техники. Бородачи-чучмеки, как уже не раз доказывалось, самые обычные трусы. А теперь еще и боятся ночью отойти в туалет и писают прямо в дорогие штанишки", – говорится в сообщении.