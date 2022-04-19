Наступление РФ на Донбассе может затянуться на месяцы: в Британии дали пугающий прогноз

В Британии оценили перспективы наступления РФ на Донбассе / Фото Reuters

В Великобритании рассказали о том, сколько может продлиться начавшееся недавно наступление России на Донбассе.

Как рассказал высокопоставленный чиновник по национальной безопасности Великобритании, новая атака оккупантов на востоке Украины может продолжаться "несколько месяцев", пишет Independent.

Об этом высокопоставленный чиновник предупредил Бориса Джонсона. После этого премьер Британии заявил на еженедельном заседании Кабмина на Даунинг-стрит, что позиция Украины является "опасной", поскольку президент РФ Владимир Путин стремится к какой-то победе "независимо от человеческой стоимости".

Новая оценка ситуации вокруг вторжения РФ была сделана после того, как силы России нанесли нового штурма на востоке Украины, где они атаковали город Кременная.

Осада Кременной приближает россиян к городу Славянск, который был захвачен на несколько месяцев промосковскими боевиками в 2014 году и сейчас является ключевой целью вторжения России в страну.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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