Не 9 мая: эксперт назвал новую дату, к которой Путин ждет победу в войне

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Президент РФ Владимир Путин ждет определенной "победы" на украинском фронте к 7 мая, заявил экономист, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

Как рассказал он в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей, именно 7 мая 2000 года прошла его первая инаугурация на посту президента РФ

"Символической датой является не 9-10 мая, а 7 мая. Эта дата носит особый мифологический характер для Путина, потому что первая его инаугурация прошла в этот день в 2000 году. С тех пор все инаугурации Путина происходили 7 мая", - говорит собеседник.

Эксперт убежден в том, что хозяин Кремля отдал приказ, чтобы к 7 мая, к его особому дню были доставлены какие-то "подарки" с украинского фронта.

"Сможет ли Путин их получить – зависит от сопротивления украинцев и действия Вооруженных сил Украины. Надеюсь, что ему это не удастся", - добавил Илларионов.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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