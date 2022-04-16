Не 9 мая: эксперт назвал новую дату, к которой Путин ждет победу в войне

Есть дата, которая носит особый мифологический характер для президента РФ, говорит Андрей Илларионов.
Президент РФ Владимир Путин ждет определенной "победы" на украинском фронте к 7 мая, заявил экономист, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
Как рассказал он в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей, именно 7 мая 2000 года прошла его первая инаугурация на посту президента РФ
"Символической датой является не 9-10 мая, а 7 мая. Эта дата носит особый мифологический характер для Путина, потому что первая его инаугурация прошла в этот день в 2000 году. С тех пор все инаугурации Путина происходили 7 мая", - говорит собеседник.
Эксперт убежден в том, что хозяин Кремля отдал приказ, чтобы к 7 мая, к его особому дню были доставлены какие-то "подарки" с украинского фронта.
"Сможет ли Путин их получить – зависит от сопротивления украинцев и действия Вооруженных сил Украины. Надеюсь, что ему это не удастся", - добавил Илларионов.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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