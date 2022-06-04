Не дают провести "референдум": ВСУ контратаковали рашистов на двух направлениях

ВСУ успешно отгоняют врага на двух направлениях / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

На севере Херсона и на Николаевском направлении бойцы ВСУ совершили успешные контратаки, - даже небольшие победы военных дают надежду на скорейшее освобождение региона от оккупантов.

"Сопротивление всегда агрессивное, но всегда не приемлемое к оккупантам. Какие бы нам ни рассказывали вещи, Херсонщина – это Украина, херсонцы – это украинцы. Херсон – это город герой, как отметил президент, а херсонцы действительно ведут себя, как герои", – сообщил в эфире телемарафона глава областного совета Александр Самойленко.

По его словам, жители Херсонщины ждут прихода ВСУ и украинской власти.

Чиновник добавил, что благодаря патриотически настроенным жителям региона оккупанты не имеют возможности провести "референдум" по созданию так называемой "ХНР" или присоединению области к аннексированному Крыму.

"Уже сегодня, насколько мне известно, три или четыре раза они планировали проведение референдумов, делали вещи какие-то, чтобы хоть как-то повлиять на волеизъявление людей. В первую очередь это то, что уже четвертые сутки, и не впервые, отсутствует мобильная связь на всей территории области", – рассказал Самойленко.

Освобождение Херсона

Оккупированный Херсон станет свободным, но для этого нужно время. Однако вопрос освобождения нашей земли не будет растягиваться на год, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

Генерал-майор Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной военной российской агрессии, рассказал, что бойцам ВСУ под силу освободить от оккупантов Херсон и поселок Снигиревка в Николаевской области ‒ но процесс этот будет очень непрост. Генерал говорит, что на вышеуказанных участках было потеряно оперативно-тактическое время, что и позволило русским зайти на них и окопаться.

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