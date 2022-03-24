"О поддержке с воздуха забыли": у оккупантов катастрофа под Киевом - аудиоперехват

Из-за сбоев связи задерживаются срочные запросы на поддержку армии РФ с воздуха.
Российские оккупационные силы в Украине жалуются на острую нехватку топлива, воды и продовольствия.
Об этом идет речь в радиоперехватах, опубликованных New York Times.
Неутешительную картину для военных РФ в районе Макарова Киевской области описали журналисты.
В частности, сообщение строится на анализе десятков радиопередач с поля боя.
При этом из-за сбоев связи задерживаются срочные запросы на поддержку армии РФ с воздуха.
В частности, через 30 минут после того, как российское подразделение обратилось за помощью, есть запись: "Про поддержку бл*ть, с воздуха забыли бл*ть, забыли!".
Обратим внимание, что многим российским частям также не хватает критически важных запасов: "Мне необходима остро дозаправка, вода, продукты..."; "Нужна срочно заправка, срочно заправка, техника стает на дороге, просьба заправки".
Читайте такжеВСУ отбросили врага назад: оккупантам РФ устроили "котел" под Киевом
Потери РФ в войне против Украины
Напомним, ранее в России признали, что потери армии РФ на войне с Украиной составляют около десяти тысяч человек.
На сайте российского издания Комсомольская правда целые сутки была опубликована информация, что вторжение России в Украину стоило жизни как минимум 9861 российскому солдату, ещё 16153 - получили ранения. Издание ссылалось на источники в Министерстве обороны РФ.
Читайте еще:
- От диверсантов осталась кучка пепла: десантура ВСУ уничтожила вражескую ДРГ
- Оккупанты пошли на прорыв: под Киевом ВСУ врезали по зубам войскам РФ
- Сбили 7 самолетов и вертушку РФ: в ВСУ рассказали об удачной "охоте"