"О поддержке с воздуха забыли": у оккупантов катастрофа под Киевом - аудиоперехват

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Российские оккупационные силы в Украине жалуются на острую нехватку топлива, воды и продовольствия.

Об этом идет речь в радиоперехватах, опубликованных New York Times.

Неутешительную картину для военных РФ в районе Макарова Киевской области описали журналисты.

В частности, сообщение строится на анализе десятков радиопередач с поля боя.

При этом из-за сбоев связи задерживаются срочные запросы на поддержку армии РФ с воздуха.

В частности, через 30 минут после того, как российское подразделение обратилось за помощью, есть запись: "Про поддержку бл*ть, с воздуха забыли бл*ть, забыли!".

Обратим внимание, что многим российским частям также не хватает критически важных запасов: "Мне необходима остро дозаправка, вода, продукты..."; "Нужна срочно заправка, срочно заправка, техника стает на дороге, просьба заправки".

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Потери РФ в войне против Украины

Напомним, ранее в России признали, что потери армии РФ на войне с Украиной составляют около десяти тысяч человек.

На сайте российского издания Комсомольская правда целые сутки была опубликована информация, что вторжение России в Украину стоило жизни как минимум 9861 российскому солдату, ещё 16153 - получили ранения. Издание ссылалось на источники в Министерстве обороны РФ.

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