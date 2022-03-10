Оккупанты убили бывшего секретаря горсовета Броваров

В оккупированной Новой Богдановке российские военные убили бывшего секретаря горсовета Броваров.
В оккупированной Новой Богдановке российские военные убили бывшего секретаря горсовета Броваров Алексея Здоровця, сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.
Война РФ против Украины
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Автор: Катя Трохименко