Оккупанты убили бывшего секретаря горсовета Броваров

В оккупированной Новой Богдановке российские военные убили бывшего секретаря горсовета Броваров Алексея Здоровця, сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.