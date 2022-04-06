Орбан предложил Путину вести переговоры в Будапеште: у Зеленского жестко ответили

Владимир Путин и Виктор Орбан / Reuters

Премьер Венгрии Виктор Орбан в среду в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести в Будапеште переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Ответ был положительным, но российский президент говорит, что у него есть определенные условия", - приводят СМИ слова Орбана.

По их данным, Орбан заявил, что также пригласил в Венгрию для переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

У Зеленского ответили Орбану

В Офисе президента Украины назвали слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что президент РФ Владимир Путин дал положительный ответ на его предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште – "медийным хайпом".

"Сегодня многие делают политические заявления, исходя чисто из своих интересов. Чаще это о политических спекуляциях и желаниях хайпа. Особенно если мы говорим о политических деятелях с очень специфическими политическими взглядами", - подчеркнул советник главы ОПУ, член делегации Украины на переговорах с РФ Михаил Подоляк в комментарии УП.

"Но реальность несколько иная. Имеются официальные каналы. Есть переговорная группа, которая постоянно находится на контакте на уровне подгрупп. Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат – на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только по этим каналам. Другое – это медийный хайп", - добавил Подоляк.

Ранее правительство Венгрии запретило доставку и транзит оружия через свою территорию для помощи ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В сообщении отмечается, что Венгрия запретила поставку в Украину вооружения. Также нельзя будет осуществлять транзит военной техники через территорию государства.

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