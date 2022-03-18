"Покрошили" спецназ ГРУ: появились детали спецоперации ВСУ в Харькове

Для уничтожения противника украинскими военными была спланирована специальная операция.
Стало известно о проведении бойцами Вооруженных сил Украины успешной операции в Харькове по ликвидации российских оккупантов из ГРУ.
Как рассказали Украинской правде очевидцы, удачная атака ВСУ произошла около недели назад.
Собеседники уточнили, что около 20 российских оккупантов засели в одной из школ Харькова в районе Салтовки.
"Для уничтожения противника была спланирована специальная операция, которая в итоге прошла успешно. Удалось ликвидировать не менее 15 россиян-оккупантов", - говорится в материале.
При этом, по словам украинского военного, непосредственно участвовавшего в ликвидации вражеской группы, потерь с украинской стороны нет, однако есть один раненый боец – он находится в больнице, его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.
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Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий с Вооруженными силами Украины был ликвидирован командир полка ВДВ из Костромы полковник Сергей Сухарев.
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