УкрРус
  1. Главная
  3. Война

Ранены двое детей и их мама: рашисты ударили ракетами по Днепропетровщине

2 июня 2022, 22:33

Ближе к вечеру четверга, 2 июня, российские военные обстреляли один из населенных пунктов Зеленодольской громады.

обстрел, ракета, война в Украине
Рашисты обстреляли Днепропетровскую область / Фото УНИАН

Российские войска в четверг, 2 июня, снова обстреляли Днепропетровскую область. Вражеские снаряды попали в дома одного из населенных пунктов Криворожского района.

По информации главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram, ближе к вечеру четверга, 2 июня, российские военные обстреляли один из населенных пунктов Зеленодольской громады.

"Там повреждены дома и газопровод. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет", - отметил Лукашук.

"Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину. Прицельно ударил по Марьянскому. Несколько раз. Целенаправленно уничтожал населенный пункт. Ранены двое детей и их мама. Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. Выведен из строя газопровод и электросети", - отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

ВСУ разбивают технику армии России в Украине

Вооруженные силы Украины в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по войскам России. Вражеские военные подразделения сооружали переправу, чтобы попасть на другой берег и в перспективе устроить окружение украинских войск на Донбассе. Однако украинская армия сработала эффективно – россияне понесли серьезные потери. Более 70 единиц техники было разбито.

Play Video

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге бойцов ВСУ в Харьковской области. Военные 6-й роты 92-й бригады 24 февраля, в день военного вторжения России, попали в окружение в Старом Салтове, и сумели одержать победу в бою. На следующий день, 25 февраля, они остановили попытку войск РФ прорваться в Харьков.

Армия Украины отбила штурм войск РФ вблизи Горловки Донецкой области. Вражеские войска пытались захватить украинские позиции на окраине города. Однако ВСУ удалось нанести ответный удар, в результате чего была разбит рота солдат противника и два танка.

Читайте также:

война в Украине обстрелы Днепропетровщина военная агрессия РФ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:36

"Пришлось оттаскивать": Хлывнюк рассказал, как носил мертвые тела замученных русскими украинцев

22:33

Ранены двое детей и их мама: рашисты ударили ракетами по ДнепропетровщинеВидео

22:08

"Просто гнев": рашисты придумали для жителей Мариуполя новое издевательствоВидео

22:08

Более 200 убитых и уничтожена вся техника: ВСУ мощно ударили по оккупантам под ХерсономВидео

22:07

В ЕС "раскол" из-за шестого пакета санкций против РФ, а седьмого скоро ждать не надо - Bloomberg

Реклама
21:50

Российские войска несут большие потери: Арестович о ситуации в СеверодонецкеВидео

21:15

Для защиты своих домов у украинцев должно быть оружие - МВДВидео

21:07

"Пусть сгорят в аду": в РФ устроили настоящую истерику из-за победы сборной УкраиныВидео

21:00

Поняли - будет трибунал: правозащитник пояснил, почему Путин и Шойгу не подписывают военные приказы

20:39

Сотни погибших и раненых: Зеленский назвал ежедневные потери на ДонбассеВидео

20:38

"Вся Украина попала в один большой котел": военный эксперт рассказал о потерях на войнеВидео

20:38

"Исторический момент": Германия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕСВидео

20:25

Зачем нужно наращивать поставки оружия в Украину: ответ Зеленского

20:24

Угроз России уже никто не боится: почему за Россию не станет воевать даже Лукашенкомнение

20:22

Окружение Путина, министры и Мария Захарова: США ударили новыми санкциямиВидео

20:14

В США анонсировали новый пакет военной помощи и заговорили о боевых БПЛА для ВСУВидео

20:10

Приметы на 4 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:51

"Спецоперация провалилась": Гиркин плачется, что над армией РФ смеются в УкраинеВидео

19:42

Груз 200 уехал: ВСУ за два дня отправили пачками оккупантов в адВидео

19:26

ВСУ вынудили рашистов перейти к неподготовленной обороне под Кривым Рогом - Генштаб

Реклама
19:25

Оккупанты РФ перебрасывают новые резервы: пошли на штурм на трех направленияхВидео

19:19

Олег Жданов. Какова вероятность создания блока Франции и Германии с РоссиейВидеоблоги

19:00

В Украине резко подскочили цены на лук: в чем причинаВидео

19:00

"А как там зять?": Ольга Сумская нарвалась на критику из-за мужа дочери из МосквыВидео

18:53

Рашистов "мочат и рвут" в ловушке: в ОП раскрыли хитрость ВСУ в СеверодонецкеВидео

18:53

Полнолуние в июне 2022: чего нужно избегать, чтобы не навлечь бедуВидео

18:33

"Западное оружие делает украинцев счастливыми": у Зеленского знатно ответили Пескову

18:31

В США рассказали о HIMARS для Украины: ВСУ сами решат – куда и на какое расстояние стрелятьВидео

18:26

Путин приказал закрыть рот: СМИ запретили писать о 100 днях войны против УкраиныВидео

18:12

США ударили мощными санкциями по окружению Путина и его олигархамВидео

18:06

ВСУ достанут оккупантов на Змеином: что дадут Украине поставки HIMARSмнение

18:04

"Неверно истолковано": россиянка Фандера, которая вывесила украинский флаг, поспешила оправдаться

18:03

Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы, зачищая Интернет в России

17:59

Дантес впервые назвал причину развода с ДорофеевойВидео

17:59

В Турции рассказали о подготовке Киевом, Москвой и ООН "зернового коридора" из украинских портовВидео

17:31

Время работает против Путина: в Германии спрогнозировали крах экономики РФВидео

17:27

Дело Медведчука направили в суд: в чем обвиняют кума ПутинаВидео

17:22

ЕС одобрил шестой пакет санкций против России: что в него входитВидео

17:08

В Украине резко похолодает и обрушатся ливни: синоптики назвали датыВидео

17:03

В России подтвердили ликвидацию ВСУ летчика и генерала оккупантов Боташева

Реклама
17:00

Сто дней войны в Украине. Когда победа и чего ждать от Путина: мнения экспертов

16:55

У Зеленского анонсировали новый пакет военной помощи США Украине с "сюрпризами" для РФВидео

16:46

Расстреляли в собственном дворе: на Херсонщине оккупанты жестоко убили супруговВидео

16:41

Не совершайте поездок и не подписывайте важные документы: астролог назвал самые неудачные дни июняВидео

16:38

Как избавиться от пота народными средствами – 4 проверенных способа

16:35

Швеция направит Украине помощь на 95 млн евро: противокорабельные ракеты и противотанковое оружие

16:22

В Генштабе рассказали о контрударе ВСУ в СеверодонецкеВидео

15:56

Боевики "ДНР" накапали Путину на Пушилина: на войну гребут больных и психовВидео

15:54

Нацбанк прогнозируют инфляцию 16,4% за год: как вырастут цены для украинцев

15:50

Заблуждение Кремля: Как Россия переносит свои исторические травмы на Украинумнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять