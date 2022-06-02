Ранены двое детей и их мама: рашисты ударили ракетами по Днепропетровщине

Рашисты обстреляли Днепропетровскую область / Фото УНИАН

Российские войска в четверг, 2 июня, снова обстреляли Днепропетровскую область. Вражеские снаряды попали в дома одного из населенных пунктов Криворожского района.

По информации главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram, ближе к вечеру четверга, 2 июня, российские военные обстреляли один из населенных пунктов Зеленодольской громады.

"Там повреждены дома и газопровод. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет", - отметил Лукашук.

"Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину. Прицельно ударил по Марьянскому. Несколько раз. Целенаправленно уничтожал населенный пункт. Ранены двое детей и их мама. Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. Выведен из строя газопровод и электросети", - отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

ВСУ разбивают технику армии России в Украине

Вооруженные силы Украины в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по войскам России. Вражеские военные подразделения сооружали переправу, чтобы попасть на другой берег и в перспективе устроить окружение украинских войск на Донбассе. Однако украинская армия сработала эффективно – россияне понесли серьезные потери. Более 70 единиц техники было разбито.

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Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге бойцов ВСУ в Харьковской области. Военные 6-й роты 92-й бригады 24 февраля, в день военного вторжения России, попали в окружение в Старом Салтове, и сумели одержать победу в бою. На следующий день, 25 февраля, они остановили попытку войск РФ прорваться в Харьков.

Армия Украины отбила штурм войск РФ вблизи Горловки Донецкой области. Вражеские войска пытались захватить украинские позиции на окраине города. Однако ВСУ удалось нанести ответный удар, в результате чего была разбит рота солдат противника и два танка.

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