ВСУ вынудили рашистов перейти к неподготовленной обороне под Кривым Рогом - Генштаб

ВСУ вынудили россиян перейти к неподготовленной обороне под Кривым Рогом / Facebook

Украинские бойцы вынудили рашистов перейти к неподготовленной обороне на Криворожском направлении, говорится в сводке Генштаба в Facebook в четверг вечером, 2 июня.

"На Криворожском направлении враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей. Активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что противник продолжает наносить огневое поражение гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Широкое, Лепетиха, Шевченково, Осокоровка и Партизанское.

ВСУ разбивают технику армии России в Украине

Вооруженные силы Украины в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по войскам России. Вражеские военные подразделения сооружали переправу, чтобы попасть на другой берег и в перспективе устроить окружение украинских войск на Донбассе. Однако украинская армия сработала эффективно – россияне понесли серьезные потери. Более 70 единиц техники было разбито.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге бойцов ВСУ в Харьковской области. Военные 6-й роты 92-й бригады 24 февраля, в день военного вторжения России, попали в окружение в Старом Салтове, и сумели одержать победу в бою. На следующий день, 25 февраля, они остановили попытку войск РФ прорваться в Харьков.

Армия Украины отбила штурм войск РФ вблизи Горловки Донецкой области. Вражеские войска пытались захватить украинские позиции на окраине города. Однако ВСУ удалось нанести ответный удар, в результате чего была разбит рота солдат противника и два танка.

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