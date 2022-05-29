Оккупанты обстреляли три общины под Кривым Рогом / facebook com mod mil rus

Российские войска сегодня, 29 мая 2022 года, обстреляли территории трех общин в Криворожском районе (Днепропетровская область), говорится в Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Сегодня оккупанты обстреляли территории трех общин в Криворожском районе. В основном - по полям.

"Но в Зеленодольской общине попали по населенному пункту. Там повреждены хозяйственные постройки и один жилой дом. Пострадавших среди населения, к счастью, нет. В других районах области день прошел спокойно", - добавил Лукашук.

ВСУ разбивают технику армии России в Украине

Вооруженные силы Украины в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по войскам России. Вражеские военные подразделения сооружали переправу, чтобы попасть на другой берег и в перспективе устроить окружение украинских войск на Донбассе. Однако украинская армия сработала эффективно – россияне понесли серьезные потери. Более 70 единиц техники было разбито.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге бойцов ВСУ в Харьковской области. Военные 6-й роты 92-й бригады 24 февраля, в день военного вторжения России, попали в окружение в Старом Салтове, и сумели одержать победу в бою. На следующий день, 25 февраля, они остановили попытку войск РФ прорваться в Харьков.

Армия Украины отбила штурм войск РФ вблизи Горловки Донецкой области. Вражеские войска пытались захватить украинские позиции на окраине города. Однако ВСУ удалось нанести ответный удар, в результате чего была разбит рота солдат противника и два танка.

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