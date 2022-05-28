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"Завод уничтожен": выяснились подробности ракетного удара по Кривому Рогу

28 мая 2022, 22:31

В субботу, 28 мая, рашисты ударили несколькими ракетами по одному из промышленных предприятий Кривого Рога.

РСМД, ракеты, Россия
Подробности ракетного обстрела Кривого Рога / mil.ru

В субботу, 28 мая, рашисты ударили несколькими ракетами по одному из промышленных предприятий Кривого Рога, сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", - написал он.

Ракетный удар по Кривому Рогу

В субботу вечером,28 мая, в Кривом Роге было слышно два мощных взрыва. В Telegram-каналах местные жители сообщают о том, что наблюдают над городом гриб от взрыва.

Взрывы в Кривом Роге подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Прилеты в городе также подтвердил и глава Днепровского областного совета Николай Лукашук.

ВСУ разбивают технику армии России в Украине

Вооруженные силы Украины в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по войскам России. Вражеские военные подразделения сооружали переправу, чтобы попасть на другой берег и в перспективе устроить окружение украинских войск на Донбассе. Однако украинская армия сработала эффективно – россияне понесли серьезные потери. Более 70 единиц техники было разбито.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге бойцов ВСУ в Харьковской области. Военные 6-й роты 92-й бригады 24 февраля, в день военного вторжения России, попали в окружение в Старом Салтове, и сумели одержать победу в бою. На следующий день, 25 февраля, они остановили попытку войск РФ прорваться в Харьков.

Армия Украины отбила штурм войск РФ вблизи Горловки Донецкой области. Вражеские войска пытались захватить украинские позиции на окраине города. Однако ВСУ удалось нанести ответный удар, в результате чего была разбит рота солдат противника и два танка.

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